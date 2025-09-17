Банки снижают проценты по вкладам: стоит ли обналичивать счета и куда вложиться, чтобы не потерять в деньгах

Банки начнут снижать ставки по вкладам, что отразиться на заработке с помощью процентов. Стоит ли торопиться снимать деньги со счетов и куда их можно вложить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, несмотря на то, что процентные ставки по банковским вкладам снижаются, пренебрегать данным финансовым инструментом не следует.

«Сохранение части капитала на депозитах — довольно разумное решение. Несмотря на то, что самые высокие ставки сейчас банки предлагают по краткосрочным вкладам, сроки по которым не превышают 2-4 месяцев, воспользоваться данным предложением банков еще можно», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Действующие на данный момент процентные ставки по депозитам, продолжила эксперт, все еще покрывают уровень инфляции, а, следовательно, можно говорить о том, что они не только не теряют свою покупательскую способность, но и приносят пусть и небольшую, но прибыль.

«Особенно данные варианты получения такого пассивного дохода интересны тем инвесторам, которые "заточены" на выводе денежных средств по окончании срока депозита. Неплохой вариант — облигации федерального займа (ОФЗ) — рублевые облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации. Впрочем, и корпоративные облигации надежных эмитентов в 2025 году позволяли зарабатывать инвесторам порой более 20% за счет купонных выплат и переоценки по облигациям с фиксированными процентными ставками», — отметила Проданова.

Фото: [ istockphoto.com/blinow61 ]

Кроме того, стоит обратить внимание на долгосрочные облигации именно с фиксированным купоном. При покупке такой облигации, например, на пять лет, при снижении за этот период времени самой ключевой ставки купон останется на прежнем уровне.

«Стоит отметить, что спрос на такие бумаги растет, и их рыночная цена увеличивается. Как результат инвестирования — купонный доход плюс курсовой рост. Облигации с плавающим купоном лучше не рассматривать, так как их купон привязан к ключевой ставке. Сейчас это не лучший выбор для новых вложений», — добавила экономист.

Из долгосрочных вложений также стоит отметить инвестиции в монеты из драгоценных металлов, продолжила эксперт.

«Данные инвестиции имеют исключительно долгосрочный характер. Только при соблюдении данного условия можно не только сохранить капитал, но и приумножить его. Также при снижении ключевой ставки стоит обратить внимание на фондовой рынок. Можно выбрать как консервативный подход и инвестировать в акции крупных компаний с высоким дивидендным доходом, такие как "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Сургутнефтегаз", МТС, "Татнефть", так и решиться на более агрессивную инвестиционную политику и вложиться в так называемые "акции роста" — ценные бумаги с большим потенциалом роста, например, компаний, связанных с развитием IT и других сфер», — подчеркнула Проданова.

Также, по словам экономиста, можно рассмотреть инвестиции в фонды как отличный способ диверсифицировать риски, не покупая акции или облигации отдельных компаний.

«Если необходимо сохранить средства, а доходность не главный критерий, то можно рассмотреть валютные инвестиции, такие как вложение в еврооблигации или валютные депозиты. Подводя итоги, можно уточнить, что в текущей фазе цикла разумно постепенно наращивать доли в долгосрочных облигациях и в акциях (через отдельные бумаги или ETF), пока ставки еще не опустились до минимальных значений», — заключила эксперт.

