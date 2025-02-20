Захарова жестко ответила западным брендам, желающим вернуться в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ушедшие западные компании не должны возвращаться в страну, если были пойманы на русофобии и антироссийских настроениях в целом. Об этом дипломат заявила в беседе с KP.RU.

Вокруг темы с возможным возращением некоторых западных брендов идет много споров. Однако Захарова отметила, что организации ушли добровольно и никто их не заставлял занимать антироссийскую позицию. Теперь же им нет смысла возвращаться в Россию: рынок заняли отечественные производители, и в основном все прошли адаптацию.

Кроме того, как напомнила Захарова, эти компании финансировали ВСУ после ухода из РФ. Некоторые имели наглость хвастаться этим, хотя украинский режим убил множество людей.

«Решать (вопросы о возвращении европейских компаний. — Прим. ред.) будут наши профессионалы в правительстве, в исполнительной, законодательной власти. И мне кажется, что присутствие западных компаний должно быть увязано, в том числе, с такими для нас принципиальными темами, как уважение нашей истории», — заявила Захарова.

Как отметила «Комсомолка», по сути Захарова предложила поставить заслон возврату брендов из не уважающих Россию стран.

Ранее стали известны зарубежные бренды, рвущиеся обратно в Россию.