Эксперт рыбного рынка Фомин пояснил, как развивается рынок вяленой рыбы в России

Вяление является одним из старинных методов сохранения продуктов. В нашей стране данный метод консервации рыбы имеет богатую историю, связанную с географическими условиями и культурными традициями. Эксперт по рыбному рынку Александр Фомин рассказал, как развивается рынок вяленой рыбы в России. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, на сегодняшний день производство и продажа рыбной продукции являются частью индустрии гостеприимства именно в туристических местах. И вяленая рыба также пользуется популярностью. Особенно в направлении вяленой речной рыбы продвинулись бренды из Астраханской области и Поволжья, тем не менее есть еще мурманский ерш, дальневосточная корюшка, донской судак, вяленая икра форели из Карелии.

Эксперт пояснил, что самой популярной рыбой в вакуумной упаковке является чехонь, вобла, лещ, густера, судак.

По его мнению, лидером по производству вяленой, сушеной, соленой рыбы является ЦФО с долей третьей части от общероссийского объема, после чего идут СЗФО и СибФО с долями 17% и 12,5% соответственно. Из всего производства 71% составляет соленая рыба, 18,5% — вяленая рыба и 10,4% — сушеная.

Ранее врач Кабанов заявил, что сушеные на газете селедка и ягоды опасны из-за канцерогенов.