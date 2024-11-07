На Камчатке украли 1,5 тонны красной икры после новостей о подорожании

На Камчатке неизвестные украли со склада завода 1,5 тонны красной икры из-за появления в СМИ информации о возможном подорожании продукта, сообщил SHOT.

По информации источника, икру со склада компании «Асуас» вынесли двое неизвестных мужчин в балаклавах в минувшее воскресенье. Отмечается, что грабители ждали, пока охранник уснет в будке, чтобы ворваться на территорию. Там злоумышленники сорвали замок со склада, проникли внутрь и украли икру кеты, нерки и горбуши.

Как пишет SHOT, количество украденной икры позволило бы сделать бутерброд размером с половину футбольного поля.

Отмечается, что все это время охранник завода мирно спал в будке. Когда грабители покидали территорию предприятия, он даже не обратил на них внимания.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража, организованная группой, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Грабителям грозит до 10 лет лишения свободы.

В октябре эксперты сообщили, что цена на красную икру в России к Новому году может достигнуть 9 тыс. за килограмм. Отмечалось, что повышение цен на этот продукт вызвано ажиотажем со стороны покупателей.