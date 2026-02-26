Эксперт: самозанятым стоит избегать графиков и оборудования работодателя

Налоговая служба взялась за чистку рядов самозанятых: тех, кто лишь прикрывается этим статусом, а на деле работает как штатный сотрудник, теперь вычисляют с особым пристрастием. Директор департамента кадровой компании «Адвирос» Иван Бердинских в интервью радио Sputnik объяснил , по каким признакам контролеры отличают настоящих фрилансеров от «фиктивных» и чем это грозит бизнесу.

По его словам, главный триггер для проверок — массовость. Если компания сотрудничает больше, чем с 35 самозанятыми, причем каждый из них получает от нее не менее 75% своего дохода, фирму почти наверняка пригласят на зарплатную комиссию. А там уже рукой подать до внеплановых визитов ФНС и трудовой инспекции. Эксперт перечисляет конкретные «красные флаги», которые укажут на подмену понятий: человек работает по графику, как на дядю, подчиняется внутренним приказам и пользуется хозяйским оборудованием. Кроме того, нельзя забывать про годовой потолок в 2,4 млн рублей — превышение лимита автоматически выводит из легального поля.

Он подчеркнул, что, если налоговая докажет, что отношения были трудовыми, компанию ждет финансовый нокдаун. Придется раскошелиться на НДФЛ и страховые взносы за весь период, плюс штрафы и пени набегут приличные. Самозанятым эксперт советует не расслабляться и следить, чтобы их работа не копировала обязанности постоянных сотрудников. Никакой интеграции в структуру фирмы, полная свобода графика и методов — иначе можно потерять статус и нарваться на неприятности.

Так, в 2026 году в России официально зарегистрировано уже 15,1 млн самозанятых, прирост за прошлый год — почти четверть. Эксперимент с налогом на профессиональный доход продлится до конца 2028-го, и все это время государство будет оттачивать механизмы, чтобы режим использовали по назначению, а не для ухода от трудовых гарантий и налогов.

Ранее сообщалось, что самозанятые в Московской области с 2026 года получили оплачиваемые больничные.