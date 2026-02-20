Самозанятым разрешили болеть официально: как получить до 100% выплаты?

У самозанятых граждан Москвы и области появилась законная возможность не терять доход во время болезни. С 2026 года в Московском регионе стартовала программа добровольного социального страхования, позволяющая этой категории работников получать оплачиваемые больничные. Подробности в интервью REGIONS раскрыл заместитель управляющего Отделением Социального фонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

По словам представителя СФР, чтобы войти в систему, самозанятым необходимо до 30 сентября 2027 года зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных страховых взносов. Сделать это можно буквально в пару кликов — через приложение «Мой налог». Однако просто подать заявку недостаточно: ключевое условие — непрерывная уплата взносов на протяжении минимум шести месяцев.

Размер ежегодного взноса не фиксирован и варьируется от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от того, какую страховую сумму выберет для себя гражданин. При этом действует простая арифметика: чем дольше человек исправно платит, тем выше потом выплата. Если стаж уплаты взносов составляет от шести до двенадцати месяцев, размер пособия будет равен 70% от выбранной страховой суммы. Тем, кто продержится больше года, положены уже 100%.

Алексей Путин обратил внимание на важный нюанс: даже если внести годовую сумму целиком сразу, право на оплачиваемый больничный возникнет не мгновенно, а только спустя полгода с момента первого платежа. Это своего рода испытательный срок, подтверждающий серьезность намерений.

Воспользоваться новой мерой поддержки можно только в случае болезни или травмы самого самозанятого. На декретные выплаты, как уточнил эксперт, действие программы не распространяется — для этого существуют другие механизмы.

Интерес к нововведению оказался высоким. Только за первый месяц работы Отделение СФР по Москве и Московской области приняло более тысячи заявлений от самозанятых граждан. Первые выплаты, как пообещали в фонде, новоиспеченные участники программы смогут получить уже в июле, если, конечно, выполнят все условия и неотложная медицинская помощь им потребуется после окончания «испытательного срока».

