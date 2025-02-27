Эксперт Щербаченко пояснил, почему западным брендам трудно вернуться в Россию

По словам эксперта Петра Щербаченко, западным брендам будет нелегко вернуться на отечественный рынок, так как за три года все ниши заполнили российские производители. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что западные компании ощутят заметную конкуренцию отечественным компаниям и далеко не все зарубежные бренды будут встречены с радостью в нашей стране.

По мнению эксперта, при этом спрос на японские, европейские и корейские автомобили будет неслабый. Но, например, сфера продуктов и одежды уже насыщена как российскими производителями, так и производителями дружественных стран, в связи с чем процесс возвращения будет довольно затратным и долгим для западных компаний.

Он подчеркнул, что для возвращения иностранных марок нужно выполнение ряда основных условий: снятие санкций, восстановление платежей и улучшение условий логистики.

Ранее эксперт Тымчик назвал преимущества возвращения западных брендов.