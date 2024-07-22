Эксперт Шишмаков: применение цифрового рубля возможно в бюджетной сфере

Использование цифрового рубля может оказаться перспективным решением для бюджетной сферы. Соответствующее мнение выразил директор Центра компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» Дмитрий Шишмаков, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

До этого президент России Владимир Путин заявил, что отечественная цифровая валюта доказала свою работоспособность и призвал переходить к более широкому ее применению.

Шишмаков выразил мнение, что для популяризации цифрового рубля, стоит продумать способы его применения в бюджетной сфере, в том числе для целевых начислений, которые можно расходовать лишь на определенные цели. В качестве примера эксперт привел маткапитал.

Собеседник агентства также указал на то, что у Китая уже есть подобный опыт – КНР занимается вопросом развития своего цифрового юаня уже почти десять лет, 3 из которых ушло на тестирование. Первое действительно широкое применение произошло лишь в прошлом году, когда госслужащие в Чаншу стали таким образом получать зарплату, рассказал Шишмаков.

Эксперт также добавил, что использование цифровых версий валют является перспективным направлением, способным сильно упростить процессы начисления и контроля расходования денег.

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