Эксперт Шнейдерман дал прогноз, когда доллар будет по 100 руб.

Хотя по результатам первого квартала рубль укрепился по отношению к основным валютам, при определенных условиях курс доллара может снова достичь отметки в 100 руб., сообщил в беседе с агентством «Прайм» Александр Шнейдерман, глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс».

Он отметил, что замедление роста промышленного производства и снижение активности в обрабатывающей промышленности могут указывать на возможное смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка. Это, в свою очередь, может воспрепятствовать дальнейшему укреплению курса рубля.

«Возврат к 100 руб. за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже $70 за баррель», — отметил экономист.

Пока что курс американца будет находиться в пределах от 81 до 87 руб. за доллар, евро — от 88 до 94 руб., а юаня — от 11,10 до 12 руб., такой прогноз дал Шнейдерман.

Ранее экономист Гольдфайн рассказал о том, вернется ли курс доллара к 100 руб.