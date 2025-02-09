Эксперт Соколов рассказал о востребованных специалистах в IT

По словам главы департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ Евгения Соколова, IT-рынок труда находится в регулярной динамике и претерпевает изменения, в том числе в плане спроса на специалистов, поэтому потребность в сотрудниках с уникальным сочетанием навыков неуклонно расширяется. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что работодатели нуждаются в специалистах, владеющих техническими навыками, понимающих специфику конкретной предметной области, что даст возможность им ставить качественные задачи и эффективно взаимодействовать со смежными командами.

По мнению эксперта, особое внимание в сегодня уделяется инженерии данных, поскольку компании стремятся к созданию качественного процесса сбора, хранения, обработки и анализа данных. Также скачок интереса к искусственному интеллекту приводит к тому, что все больше организаций хотят с ним экспериментировать, на фоне этого увеличивается спрос на тех соискателей, которые разбираются в языковых и мультимодальных моделях и могут создавать сервисы на их основе

Он отметил, что имеется и некоторый тренд с запросом на специалистов, совмещающих в себе технические навыки и знания из конкретных рыночных областей.

Ранее сообщалось, вернется ли в Россию тренд на «удаленку».