Вернется ли в Россию тренд на «удаленку»: мнение HR-специалиста

В России снизился тренд на удаленный формат работы. Почему это произошло и стоит ли ожидать возвращения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Она подчеркнула, что причин несколько. Первая из них — экономическая стабильность.

«То есть изменения в экономической ситуации: инфляция и санкции. Они заставляют компании пересмотреть свои стратегии, сократить расходы, что привело к возвращению сотрудников в офис. Кроме того, часть компаний, работающих с закрытой информацией, стараются не допустить утечки информации и привлечь своих сотрудников к работе в офисе», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще одна причина — проблемы с продуктивностью. Некоторые работодатели не могут наладить эффективное управление на «удаленке».

«Да и сами соискатели об этом говорят. Не всегда сотрудники работают дома также эффективно, как в офисе. Это вызывает желание вернуть их в привычные условия», — добавила Лоикова.

Также на снижение тренда влияют и социальные факторы, то есть личные взаимодействия, командная работа.

«Работа слаженнее, если сотрудник может подойти к коллеге, который сидит в другом помещении. Это позволяет быстрее решить вопрос, нежели стучаться ему в чат или звонить», — подчеркнула эксперт.

По словам HR-специалиста, на «удаленку» влияют и изменения в политической и экономической обстановке.

«Они вызывают у компаний желание иметь сотрудников под контролем непосредственно в офисе. Также у ряда работодателей возникают сложности с технологиями — не все компании готовы к полноценному переходу на «удаленку». Поэтому важно понимать, что технические проблемы, с которыми сталкиваются люди, работая из дома, тоже имеют место быть», — добавила Лоикова.

Все эти факторы в совокупности могли привести к снижению интереса к удаленной работе в России — пояснила эксперт.

«Этим летом количество вакансий с удаленным форматом достигло минимума, особенно в июне. Количество вакансий снизилось на 8%, но количество предложений в ряде регионов выросло, потому что в регионах крайне сложно найти профессионалов. Там испытывают дефицит этих кадров и готовы нанимать, платить достойные деньги для того, чтобы этих людей привлечь», — заключила HR-специалист.

Также эксперт отметила, что больше всего вакансий с удаленным форматом работы наблюдается в сферах IT. Также это разработчики, программисты, проект-менеджеры, тестировщики, маркетологи, финансисты, рекрутеры, HR, и бухгалтеры.

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