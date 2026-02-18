Эксперт составил топ-10 лучших бюджетных автомобилей с пробегом

Эксперт Александр Кузищев, более известный как Саша Goodprice, составил рейтинг лучших бюджетных машин с пробегом. В интервью РБК Autonews он разделил список на две категории: до 1 млн рублей и до 2 млн рублей. В каждой — по пять моделей, которые сейчас пользуются наибольшим спросом и предлагают оптимальное соотношение цены и качества.

В категории до 1 млн рублей лидерами стали Volkswagen Polo, Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid. По его словам, эти автомобили объединяет несколько факторов, которые включают доступные комплектующие, простую конструкцию и стабильно высокий интерес со стороны покупателей. Их легко продать, если возникнет необходимость.

В сегменте до 2 млн рублей эксперт выделил Haval Jolion, Geely Coolray, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Toyota Camry. По словам Кузнецова, китайские бренды Haval и Geely уверенно закрепились в этом списке, составляя конкуренцию признанным европейским и корейским моделям.

Что касается общей ситуации на рынке после новогодних праздников, то эксперт отметил его стабильность. Самые востребованные автомобили уходят быстро, практически не задерживаясь. А вот дорогие экземпляры могут продаваться дольше — покупатель сейчас стал более расчетливым и не готов переплачивать.

