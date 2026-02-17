Автомобиль BMW M3 CS не продали за 10 млн рублей

На вторичном рынке спортивных автомобилей произошел любопытный случай: владелец BMW M3 CS 2024 года выпуска отказался продавать свою машину за 10 млн рублей, пишет журнал 110km.ru. При том что пробег у седана символический, а комплектация — одна из самых богатых.

Все упивается в банальную математику и эмоции: автомобиль был куплен новым в августе 2023 года за $130 290. Если пересчитать предложенные 10 млн рублей (примерно $111 500 по нынешнему курсу), то владелец теряет почти $20 тыс. за три года владения. Для машины, которая практически не ездила и имеет статус коллекционной, это серьезный аргумент, чтобы оставить ее себе.

Сам автомобиль действительно достоин отдельного рассказа. Экстерьер выполнен в благородном цвете Brooklyn Gray, салон сочетает черную и красную отделку. Машина приехала из Калифорнии с чистым титулом и безаварийной историей.

В списке заводских опций — адаптивная подвеска M, карбон-керамические тормоза, пакет M Carbon Exterior и еще множество уникальных деталей, которые превращают обычный седан в настоящий спорткар.

Под капотом скрывается «сердце», которое заставляет сердце биться чаще: 3,0-литровый двигатель TwinPower Turbo, выдающий 543 лошадиные силы. Разгон до сотни занимает всего 3,4 секунды. Для тех, кто понимает, это уровень суперкаров прошлых лет

Владелец следил за машиной как за ребенком. В сентябре 2025 года были заменены батарейка ключа, салонный фильтр, масло и фильтр двигателя. В комплекте идут оригинальные инструкции, заводская наклейка, два ключа и электронная карта. Полный набор для коллекционера.

Рынок спортивных седанов сегодня становится все более требовательным. Покупатели ищут не просто железки на колесах, а уникальные опции, прозрачную историю и минимальный пробег. Но и владельцы таких машин теперь не готовы разбрасываться активами.

Даже предложение в 10 млн рублей может показаться недостаточным, если речь идет об автомобиле, который за три года почти не потерял в товарном виде. Вот и получается: редкий зверь остался в своей берлоге до лучших времен или до более щедрого покупателя.

