Эксперт спрогнозировал падение цен на кофе на 20% во всем мире

Цены на кофе в мире могут снизиться на 10-20% до конца 2025 года при благоприятных погодных условиях в Бразилии. Об этом в интервью РИА Новости заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, биржевые цены на арабику опустились на 4,7% — до $6 856 за тонну, а цена робусты снизилась на 5,63% до — до $3 634 долларов. Селезнев подчеркнул, что производители в Бразилии сообщили о благоприятном урожае, который спровоцировал «медвежий» тренд на рынке.

«Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, цены могут постепенно остывать и далее. Допускаем их снижение на 10-20% до конца года», — отметил Селезнев.

Он отметил, что ранее цены на кофе рекордно выросли в прошлом году — арабика подорожала на 69%, а робуста — на 62%. Сейчас же, сказал аналитик, наблюдается снижение стоимости.

По словам Селезнева, если погода останется благоприятной, то цена на арабику может опуститься ниже $6 тыс. долларов за тонну, а на робусту — до $3 тыс. и ниже.

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