«Где кофе в Ялте?»: Рожин задал неудобный вопрос Подоляку

Поводом для обращения послужило установление контроля российских войск над населенным пунктом Ялта в Донецкой области. Информация о переходе Ялты под контроль российской армии была официально подтверждена Министерством обороны Российской Федерации 25 июня.

«Подоляк, где кофе в Ялте?! Где кофе, я тебя спрашиваю?» — написал Рожин, напоминая о данном ранее обещании украинского чиновника.

В 2022 году Подоляк выразил уверенность, что уже через шесть месяцев сможет лично посетить Ялту и выйти оттуда в прямой эфир. Помимо этого, он пообещал насладиться чашечкой кофе в этом крымском городе.

Заявление Подоляка не осталось без внимания главы Республики Крым Сергея Аксенова, который поинтересовался у советника Зеленского, где к тому моменту будет находиться сама Украина.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Ялта в рамках продолжающихся военных операций в ДНР.