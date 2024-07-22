Эксперт спрогнозировал рост курса доллара к концу июля

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко сообщил РИАМО, что с 22 до 26 июля курс доллара к рублю составит 88-90 рублей, а евро — 95-97 рублей.

Как пояснил эксперт, установлению прогнозируемого курса доллара и евро к рублю способствует снижение цен на нефть, несмотря на наличие ряда факторов, способствующих укреплению рубля.

Тимошенко подчеркнул, что «на руку» отечественной валюте играет приближение пика налоговых выплат, а также активно обсуждаемое ужесточение денежно-кредитной политики регулятора.

Вместе с тем, положительной динамике способствует снижение темпов роста цен на непродовольственные товары. Однако первоочередным фактором для российской валюты остается баланс экспорта и импорта.

«Интересны результаты свежего заседания ЕЦБ, где было принято решение оставить процентные ставки без изменений на фоне снижения давления цен, но все еще сохраняющихся экономических рисков», — отметил Тимошенко.

Эксперт добавил, что доллар отреагировал ослаблением на сравнительно мягкую риторику ФРС США и обсуждаемые рынком перспективы снижения ставок к осени. Кроме того, свежая статистика позволяет говорить о возможном снижении инфляции в США.

Ранее сообщалось, что доллар подешевел к евро и иене после того, как Байден сообщил о выходе из президентской гонки.