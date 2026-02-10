Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки на 0,5% 13 февраля

В преддверии заседания Совета директоров Центробанка 13 февраля финансовые аналитики обсуждают не вопрос снижения ключевой ставки, а лишь его возможный масштаб. Как отметил в интервью профессор Игорь Костиков, наиболее вероятным сценарием выглядит осторожное снижение на полпроцента — с нынешних 16% до 15,5%. Это решение продиктовано незначительным подъемом инфляции, который заставил регулятора уже скорректировать годовой целевой ориентир с 5% до 5,3%. Об этом сообщает радио Sputnik.

Главным фактором, определяющим дальнейшую траекторию, останется динамика потребительских цен. По словам Костикова, если инфляция начнет уверенное замедление, уже в марте мы можем увидеть более существенное снижение ставки — на целый процент. Однако если ценовое давление сохранится, февральское решение может оказаться единичным, и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет отложено. В любом случае, как считает эксперт, снижение ставки сейчас — это скорее сигнальный шаг, а не драйвер роста для экономики.

Экономист подчеркнул, что итогом этой осторожной политики станет постепенное движение к уровню, который рынок считает комфортным. Как отметил экономист, реальные потребности экономики диктуют ставку в районе 12%, и в течение года регулятор, по всей видимости, будет двигаться именно к этой отметке. Таким образом, февральское решение, если оно действительно состоится, станет не началом быстрого удешевления кредитов, а первым шагом в долгом и взвешенном процессе нормализации стоимости денег, где каждый следующий шаг будет зависеть исключительно от поведения инфляции.

Ранее экономист Пищальников, напротив, заявил, что повышение ключевой ставки на заседании ЦБ вполне вероятно.