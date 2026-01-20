Эксперт спрогнозировал спад туризма в Крыму в 2026 году

Даже на фоне успешного прошлого сезона крымский туризм может столкнуться с новыми вызовами. Эксперт Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев прогнозирует, что в 2026 году возможен спад турпотока, который он образно называет «отрицательным ростом». Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, главной причиной видится экономическое давление: переход бизнеса на новые условия работы и повышение НДС неизбежно ведут к удорожанию путевок, особенно комплексных туров, где налог накладывается на каждую услугу в цепочке. Это создает реальный риск снижения доступности отдыха для многих россиян. К экономическим факторам добавляется и традиционная погодная неопределенность — как показал прошлый год, прохладное начало сезона способно вызвать панику в туротрасли, хотя позже ситуация и выравнивается. Однако эксперт видит и положительный сигнал: новым драйвером может стать открытие аэропорта в Краснодарском крае, который обеспечит быструю и удобную логистическую связь с полуостровом через Крымский мост.

Эксперт отметил, что развитие туризма в Крыму в наступающем году окажется на перепутье. Итог будет зависеть от баланса двух сил: с одной стороны — сдерживающего роста цен и капризов природы, с другой — притягательной силы уже сформировавшейся курортной инфраструктуры и новых транспортных возможностей. Удержать лояльных туристов в этих условиях станет для отрасли настоящим испытанием.

Ранее он заявил, что 75% туристов Крыма в 2025 году уже были на полуострове.