Эксперт Сырцов назвал плюсы приобретения жилья в рассрочку

По словам эксперта Руслана Сырцова, одним из ключевых преимуществ приобретения жилья в рассрочку является то, что большинство рассрочек абсолютно беспроцентные, не подразумевают удорожания приобретаемой квартиры. Об этом сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что, таким образом, собственники получают ликвидный актив, который нетрудно перепродать без финансовых потерь.

По мнению эксперта, финансовые обязательства, которые лежат на клиентах в рамках рассрочек, недолговечны. Нередко покупателям предоставляется возможность оформить ипотеку на остаток платежей через два-три года. Однако, по прогнозам Банка России, ключевая ставка к тому моменту вновь вернется к комфортным значениям.

Он добавил, что также в случае банкротства девелопер полностью возвращает владельцу полученные средства, то есть риски для клиентов, берущих рассрочку, меньше, чем в случае с ипотекой.

Ранее риелтор Барсуков назвал рассрочку главным инструментом конкурирующей борьбы с ипотекой.