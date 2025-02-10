Риелтор Барсуков назвал главный инструмент конкурирующей борьбы с ипотекой

Правительством РФ решено внести в нижнюю палату парламента законопроект, подразумевающий возможность регуляции рассрочки на приобретение жилья. По словам риелтора Константина Барсукова, этот инструмент станет весьма серьезным и станет конкурировать с ипотекой. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что в целом Банку России такой подход не нравится, потому что он не попадает под его регуляцию, поскольку рассрочка не имеет отношения к кредиту и не подчиняется закону об ипотеке.

По мнению юриста, если подобная вещь появится, то застройщики смогут выдавать рассрочку на срок не один-три года, как сегодня, а лет на десять.

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