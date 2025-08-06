Эксперт Валинуров раскрыл влияние ИИ на рекрутинговую сферу

Искусственный интеллект стремительно захватывает HR-сферу — от массового подбора персонала до создания вакансий. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в интервью Общественной Службе Новостей подтверждает : алгоритмы уже ведут первичные собеседования в IT-гигантах, а теперь проникают в малый и средний бизнес.

По его словам, с одной стороны, ИИ берет на себя рутину: за секунды фильтрует сотни резюме, генерирует креативные тексты вакансий и даже пишет кастомизированные сопроводительные письма для соискателей. Это экономит до 40% времени HR-специалистов. С другой — для топ-позиций технологии бессильны. Шаблонные резюме без ключевых слов ИИ часто отбраковывает ошибочно, а опытный рекрутер за пять секунд уловит потенциал кандидата, где алгоритм увидит только пустые формулировки.

Эксперт пояснил, что благодаря ИИ работодатели получают инструмент для молниеносного закрытия массовых вакансий, но вынуждены сохранять людей для стратегических назначений. Соискателям же ИИ стал персональным карьерным ассистентом: подсказывает, как усилить резюме, и создает убедительные письма под конкретную компанию. Однако риск «цифрового отсева» из-за неоптимизированного профиля вырос в разы.

По его мнению, будущее за гибридной моделью: ИИ возьмет на себя 80% операционных задач (скрининг, шаблонные коммуникации), освободив рекрутеров для анализа soft skills и переговоров с топами. В целом автоматизация неизбежна — вопрос лишь в адаптации. Кто научится использовать ИИ как инструмент, а не противника, останется востребованным на новом рынке труда.

Ранее он спрогнозировал ситуацию на рынке труда после возврата зарубежных компаний.