Юрист Русяев назвал причины сокращения размера пенсий у жителей РФ

По словам юриста Ильи Русяева, неоплаченные налоги, алименты, штрафы или кредиты могут оказать негативное влияние на размер пенсии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что пособие могут снизить, если гражданин получал небольшую зарплату, а также из-за переезда из регионов с особыми льготами, например с Крайнего Севера, поскольку при переезде в иной регион эти надбавки утрачиваются.

По мнению юриста, значительно сокращают размер пенсии и невысокая заработная плата, работа без официального оформления или недостаточный страховой. Тем не менее увольнение по статье, выговоры или нахождение в местах лишения свободы не влияют прямо на размер пенсии.

Ранее сообщалось, что соцпенсии в России с 2025 года превысят 15 тыс. рублей.