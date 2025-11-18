Эксперт заявил, что компенсации по советским вкладам остаются символическими

Наследникам советских вкладов не стоит рассчитывать на существенные компенсации, предупредил финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. По его словам, сбережения граждан за прошедшие десятилетия практически полностью обесценились из-за фундаментальных экономических изменений, и лишь в 1996 году производились относительно значимые выплаты. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Финансист отметил, что для оформления даже скромной компенсации наследникам необходимо подготовить полноценный пакет документов, подтверждающих как сам факт существования вклада, так и родственные связи с его первоначальным владельцем. Поскольку большинство вкладчиков того поколения уже ушли из жизни, этот процесс требует особой тщательности и времени.

По его мнению, несмотря на сохраняющуюся возможность получить символические выплаты, реальная стоимость утраченных сбережений уже невосстановима. Эксперт рекомендует гражданам внимательно изучать информацию о порядке компенсаций, но принимать взвешенные решения, учитывая незначительность ожидаемых сумм и необходимость бюрократического оформления.

Ранее юрист Телегин заявил, что россияне имеют право на компенсацию советских вкладов.