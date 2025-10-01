Эксперт заявил о резком удорожании одного вида алкоголя в 2026 году

С января 2026 года вино в России заметно подорожает, и потребителям стоит готовиться к резкому скачку цен. Такой прогноз дал винодел и сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев, связав это с решением правительства о повышении фискальной нагрузки, в частности акцизов на алкоголь. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, бизнес неминуемо заложит растущие издержки в отпускные цены, что приведет к подорожанию вина как минимум на 20% уже в начале года.

Эксперт пояснил, что с 1 января 2026 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие значительное повышение акцизов на всю алкогольную продукцию. Наиболее чувствительным для винодельческого рынка станет увеличение ставки для тихих вин на 31% — со 113 до 148 рублей за литр. Для игристых вин акциз вырастет до 160 рублей за литр. Дополнительное давление на конечную цену окажет и планируемое увеличение НДС с 20 до 22%, которое затронет весь производственный цикл.

По его мнению, повышение акциза непосредственно приведет к удорожанию одной бутылки вина на 70–100 рублей. При этом основная тяжесть ляжет на импортную продукцию, так как у иностранных поставщиков нет механизмов компенсации, в отличие от российских производителей, использующих собственный виноград и имеющих право на возврат акциза. Особенно чувствительным рост цен станет для грузинских вин, которые потребители традиционно относили к доступному сегменту. На этом фоне отечественные вина, особенно в ценовой категории до одной тысячи рублей, могут укрепить свои позиции, так как часто предлагают лучшее качество по сравнению с импортными аналогами в той же ценовой нише.

Ранее сообщалось, что ВОЗ предложила повысить цены на алкоголь, табак и газировку по всему миру.