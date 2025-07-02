ВОЗ предложила повысить цены на алкоголь, табак и газировку по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с инициативой увеличить минимальную стоимость табачных изделий, алкоголя и сладких напитков минимум на 50% к 2035 году. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Цель этой меры — снизить распространение вредных потребительских привычек и укрепить здоровье населения планеты.

По данным ВОЗ, потребление табака, алкоголя и сладких напитков способствует развитию множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и диабет. Отмечается, что эти болезни в 75% случаев в мире приводят к смертям.

По расчетам экспертов, однократное повышение стоимости табака, алкоголя и сладких напитков на 50% может предотвратить около 50 млн преждевременных смертей за период в 50 лет.

Помимо улучшения здоровья населения, данная стратегия позволит странам собрать дополнительные бюджеты, необходимые для финансирования систем здравоохранения и программ профилактики.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала одиночество смертельно опасным.