Эксперт Журавлев спрогнозировал пути развития складской отрасли в России

За последние пять лет рынок складской недвижимости в нашей стране вырос на 40%. Эксперт по недвижимости Никита Журавлев поделился прогнозами по развитию данного сегмента. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, сегодня наблюдается высокий спрос на складские помещения не только в Подмосковье, а также и в крупных городах, таких как Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Причиной нехватки складов становится активное развитие онлайн-торговли и создание новых логистических центров, которые строят компании вроде Wildberries и Ozon.

Эксперт отметил, что старые склады в обеих столицах вычищаются, что приводит к недостатку площадей. Предприниматели, которые используют склады внутри МКАДа, вынуждены искать помещения за его пределами.

По его мнению, стоимость аренды складских помещений за последний год возросла на 20-25%, из-за чего ожидается дальнейший рост количества складских объектов в окрестностях столицы. Однако увеличение себестоимости строительства, которое вызвано ростом цен на строительные материалы и услуги, значительно усложняет процесс возведения новых объектов. Свое влияние оказывает и высокая ставка рефинансирования, что в свою очередь отражается на стоимости монтажных работ. Следовательно, рынок складской недвижимости сталкивается с серьезными вызовами, которые могут замедлить его развитие в будущем.

Ранее сообщалось, что порядка 350 млн рублей выдал фонд микрофинансирования бизнесу Подмосковья в этом году.