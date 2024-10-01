Эксперт Зюков заявил, что из-за самозанятых бюджет недосчитывается миллиардов

Предприниматели, чтобы сэкономить на налогах, нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых. Для борьбы с нелегальным наймом Минэкономразвития России предпринял несколько мер, которые предусматривают возможность корректировать временные рамки и число заказов, которые самозанятый может выполнить для одного работодателя. Основатель IT-платформы для самозанятых Павел Зюков дал оценку инициативе ведомства. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что бюджет РФ точно недосчитывается миллиардов рублей, так как подобные вещи на самом деле имеют массовый характер. На многих платформах, где выставляются различные вакансии, в условиях прописано, что набираются только самозанятые.

По мнению эксперта, должно иметься четкое понимание, что все-таки периодичность работы самозанятых не всегда свидетельствует о том, существуют ли трудовые отношения с работодателем или нет, так как у них могут быть регулярные заказчики. Таким образом, только одна периодичность не может быть признаком наличия трудовых отношений.

Он уточнил, что в данном случае следует подумать об ужесточении административного контроля и улучшении качества проверок, чтобы предприниматели, когда заводят трудовые отношения, прекрасно понимали зону своей ответственности и те риски, которые они несут перед государством.

Ранее сообщалось, что почти пятьдесят тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье за лето.