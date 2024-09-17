Почти пятьдесят тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье за лето

За лето 2024 года в Подмосковье зарегистрировали 48 тысяч самозанятых, их число превысило 775 тысяч. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первое полугодие 2024 года самозанятые перечислили в бюджет более 3,69 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что такую деятельность в регионе ведут в разных отраслях. Например, в грузоперевозках, строительстве, аренде жилья и так далее. Для бизнеса создают благоприятные условия, поддержку оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.