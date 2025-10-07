Эксперты назвали минимальный доход для оформления ипотеки

Минимальный доход для получения стандартной ипотеки на вторичное жилье в 2025 году составляет 136 тысяч рублей. Такие данные привела руководитель аналитического направления финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с агентством " Прайм ".

Согласно расчетам, основанным на требованиях банков к долговой нагрузке (не более 50% от дохода), для покупки квартиры в новостройке заемщику потребуется ежемесячный доход не менее 191 тысячи рублей. Такой уровень обусловлен средним размером ипотечного кредита на первичном рынке — 5,7 млн рублей, при котором ежемесячный платеж достигает 95,3 тысячи рублей.

Для льготных программ, таких как семейная ипотека, требования к доходу значительно ниже. При покупке жилья на первичном рынке минимальный достаток семьи должен составлять 68 тысяч рублей, на вторичном — 44,4 тысячи рублей.

Эксперты рекомендуют рассматривать различные финансовые платформы для подбора оптимальных предложений и увеличивать срок кредитования для снижения ежемесячной нагрузки. Важным условием остается отсутствие у заемщика других кредитных обязательств.

