Золото бьет рекорды: названа причина резкого роста стоимости унции

Аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский в беседе с gazetametro.ru объяснил резкий рост цен на золото с действиями администрации США под управлением Дональда Трампа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже достигла исторического максимума, превысив отметку в 3500 долларов за унцию. Этот показатель обновил рекорд, установленный всего три месяца назад.

По мнению аналитика, введенные Вашингтоном тарифные барьеры создали проинфляционное давление на мировую экономику. Золото традиционно выступает защитным активом в условиях нестабильности, потому начинает расти стремительно.

Дополнительным фактором стало решение американских властей обложить пошлиной импортные золотые слитки. Это спровоцировало цепную реакцию на мировых биржах. Признаки усиления нестабильности подтверждает и Федрезерв, исключивший из последнего заявления фразу о снижении экономических рисков.

Китайский фактор, по мнению эксперта, также влияет на рынок. Согласно отчету Народного банка КНР, страна пятый месяц подряд увеличивает золотые резервы. Такая политика крупнейшего мирового импортера создает дополнительный спрос.

Сочетание всех перечисленных факторов, как предполагают, приведет к дальнейшему росту цен на драгоценный металл. Инвесторы рассматривают золото как надежное убежище в условиях торговых войн.

