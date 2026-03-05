Китайские гибриды Li Auto в Белоруссии подешевели почти вдвое по сравнению с Россией

В Белоруссии официальный дистрибьютор китайского бренда Li Auto объявил о снижении цен на популярные модели L6, L7 и L9, передает портал ixbt.com. Скидки составляют от 24,5 до 47,5 тыс. белорусских рублей. В пересчете на российскую валюту — это от 650 тыс. рублей до 1,3 млн рублей.

Теперь Li Auto L6 Max 2025 года с 408 лошадиными силами и полным приводом можно приобрести за 146 тыс. белорусских рублей, что примерно равно 3,9 млн рублей. Модель Li Auto L7 Ultra мощностью 449 лошадиных сил оценивается в 193,9 тыс. белорусских рублей (5,2 млн рублей). Флагманский Li Auto L9 Ultra стоит 279 тыс. белорусских рублей — это около 7,5 млн рублей.

Для сравнения: в России цены на эти же автомобили значительно выше. Li Auto L6 Pro 2025 года с учетом всех скидок обойдется минимум в 7,371 млн рублей. Li Auto L7 Ultra — от 9,53 млн рублей. Минимальная стоимость Li Auto L9 Ultra в РФ достигает 10,791 млн рублей.

Разница в ценах между Белоруссией и Россией на отдельные модели достигает почти двукратной величины. Особенно выгодно сейчас приобретать Li Auto в Белоруссии, где машины 2025 года есть в наличии у официального дистрибьютора.

Ранее сообщалось, что продажи новых авто в Белоруссии превысили 4 тысячи единиц в феврале.