Эксперты подсчитали стоимость владения Belgee X50 за пять лет в Москве

Эксперты провели детальный анализ расходов на эксплуатацию кроссовера Belgee X50 в России за пять лет, сообщил интернет-портал 110km.ru. Исследование представили аналитики маркетингового агентства НАПИ. В расчет включили не только очевидные траты, но и скрытые издержки, а также снижение стоимости автомобиля. Итоговая сумма составила 2,02 млн рублей. Для многих это может стать неожиданностью.

Анализ проводился для условий эксплуатации в Москве при ежегодном пробеге 15 тыс. километров. Учитывались расходы на ОСАГО и КАСКО, сезонную замену шин, топливо, техническое обслуживание, текущий ремонт, транспортный налог и прочие сборы.

Годовые затраты составляют примерно 403,8 тыс. рублей, ежемесячные — около 33,7 тыс. рублей. Стоимость эксплуатации одного километра пути равна 26,92 рубля.

Для расчета использовалась комплектация «Актив» стоимостью 2 290 990 рублей без учета скидок. Цена на Belgee X50 с момента начала продаж выросла, что типично для новых моделей на российском рынке.

Напомним, Belgee X50 производится белорусско-китайским предприятием «БелДжи», основанным в 2011 году. Модель базируется на Geely Coolray, отличается измененными шильдиками и деталями оформления.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний.

Эксперты отмечают, что при планировании покупки важно учитывать не только первоначальную стоимость автомобиля, но и все будущие расходы. Возможное повышение цен на топливо, изменения тарифов на страхование и непредвиденные ремонты могут повлиять на итоговую сумму. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов и сделает эксплуатацию Belgee X50 комфортной и действительно доступной.

