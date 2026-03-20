Сколько реально стоит владеть Haval Jolion 5 лет? Эксперты подсчитали все до копейки

Эксперты портала рассчитали, сколько денег потребуется, чтобы владеть популярным кроссовером Haval Jolion в Москве на протяжении пяти лет. Результаты исследования привел портал 110km.ru. В расчет брали модель в комплектации Comfort с пробегом 15 тысяч километров в год.

Учли все: страховку, топливо, техническое обслуживание, ремонт, сезонную замену шин, транспортный налог и прочие сборы. Самое важное — не забыли про потерю рыночной стоимости автомобиля за это время.

Итоговая сумма за пять лет составит около 1,49 млн рублей. Это значит, что каждый километр пути обойдется владельцу в 19 рублей 87 копеек, а ежемесячные расходы на содержание машины достигнут 24,8 тысячи рублей.

Напомним, Haval Jolion удерживает звание одной из самых популярных иномарок в России. С конца февраля в продажу поступила обновленная версия кроссовера, которая наверняка сохранит высокий спрос.

