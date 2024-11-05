«Коммерсантъ»: ставка по вкладам в крупных банках России может превысить 30% годовых

В районе новогодних праздников максимальные ставки по вкладам в крупных российских банках могут пробить отметку в 30%. Так считают финансовые эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ».

После того как Центробанк поднял ставку до уровня в 21%, заметно поднялись и ставки по банковским вкладам. Средняя максимальная ставка уже выросла до 20,17%. Выше данного показателя цифры поднимались только в марте 2022 года.

В то же время специалисты в данной сфере считают, что это далеко не предел. В ноябре эти ставки будут расти вплоть до самого конца года. К 31 декабря ставки по вкладам могут подняться еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних акций они способны подскочить вплоть до 30%. Речь идет о наиболее крупных банках, которые способны накопить у себя крупные средства. Они же будут заинтересованы в привлечении наиболее активных ликвидов.

Ранее глава Центробанка Набиуллина заявила о переходе финансового регулятора к жесткой денежно-кредитной политике. По ее словам, данный шаг является вынужденной мерой, чтобы стабилизировать экономику страны и сдержать рост инфляции.