Эксперты прогнозируют увеличение выдачи ипотеки до 5 трлн рублей

Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2026 года может заметно увеличиться и превысить отметку в 5 трлн рублей. К такому выводу пришли аналитики агенства «Эксперт РА», передает информацию ТАСС .

Согласно исследованию, рынок способен вырасти на 15–20% по сравнению с предыдущим годом. При этом более половины банков, участвовавших в опросе, ожидают умеренное увеличение объемов — в пределах 15%. Еще часть участников рынка прогнозирует более значительный рост.

Эксперты отмечают, что в первой половине 2026 года льготные программы сохранят доминирующее положение и будут обеспечивать более половины всех ипотечных выдач. Однако во втором полугодии ситуация может измениться: доля рыночной ипотеки приблизится к льготной, а в отдельные периоды даже превысит ее.

В то же время развитие рынка будет сдерживаться рядом факторов. Среди них — сохранение строгих требований к заемщикам и действующие макропруденциальные ограничения, которые влияют как на льготные, так и на стандартные ипотечные программы.

В исследовании приняли участие 30 крупнейших банков, на которые приходится практически весь объем ипотечного кредитования в стране по итогам 2025 года.

