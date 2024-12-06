Эксперты спрогнозировали рост стоимости печатных книг в 2025 году

По словам гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, отечественные издательства вынуждены повысить цены на книги: так, с начала следующего года печатная продукция подорожает примерно на 7%. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что увеличились затраты на склад, вырос курс доллара, соответственно, и затраты на права.

По мнению эксперта по детской литературе Ирины Лисовой, в экономическом плане это было ожидаемо, поскольку это единственный выход.

Она рекомендовала книголюбам вернуться в библиотеки, поскольку сложно предсказать, увеличится ли на этом фоне популярность электронных книг, которые маловероятно подорожают.

Ранее сообщалось, что издания русских классиков массово пропадают из библиотек по всей Европе.