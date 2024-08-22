Эксперты заявили о появлении в России нового среднего класса

Участники СВО и работники в сферах активного импортозамещения становятся новым средним классом в России, отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в статье «Благосостояние населения: неравномерный рост».

Эксперты пишут об «эффекте лидерства по зарплате». У обеих названных групп зарплата растет быстрыми темпами, но по разным причинам. В первое случае рост обеспечен высокими выплатами контрактникам, во втором — гонкой зарплат в условиях кадрового дефицита.

В результате сложилась необычная ситуация для рынка труда. Обычно разрыв в доходах характеризуется резким обогащением одних групп населения и обнищанием других. В России же повышается уровень жизни в целом, но у разных групп он растет разными темпами.

По данным Росстата, доля россиян, проживающих за чертой бедности, снизилась до 8,5% в 2023 с 13,5% в 2016-м. При этом увеличился разрыв между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал отрасли с наиболее быстро растущими зарплатами.