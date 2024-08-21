Карьерный консультант Валинуров назвал отрасли с растущими зарплатами

В России наблюдается стремительный рост зарплат дальнобойщиков. Так, их заработная плата в текущем году выросла более чем на две трети. Рост зарплат связывают с дефицитом кадров в сфере, несмотря на расширение объемов грузоперевозок. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров дал оценку данной ситуации. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, высокие заработные платы у дальнобойщиков существуют еще с советских времен. Опытные водители не особо тянутся к работе дальнобойщиками. Они не желают уезжать от семьи, спать не в очень комфортных условиях, они могут зарабатывать те же деньги в такси или каких-то иных отраслях.

Эксперт уточнил, что в последнее время динамика роста зарплат наблюдается также у курьеров и иных сотрудников в сфере логистики. В целом заработные платы увеличиваются на сегодняшний день практически во всех профессиях.

По его мнению, на данный момент в стране весьма много внимания уделяется ВПК, оборонке, импортозамещению, из-за этого расширяется объем производств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проводится конкурс на зачисление в кадровый резерв главных врачей.