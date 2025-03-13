Экспорт российского дизельного топлива в Африку сократился вдвое

Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), экспорт российского дизельного топлива в страны Африки в феврале продемонстрировал значительное снижение, сократившись почти вдвое — с 1,27 млн тонн в январе до 684 тыс. тонн., передает РБК.

Доля африканского континента в общем объеме морских поставок российского дизеля снизилась с 30% в январе до 22% в феврале.

Общий объем морского экспорта дизельного топлива из российских портов также уменьшился на 15%, составив 3,13 млн тонн.

Это снижение обусловлено рядом факторов, включая увеличение числа незапланированных ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), затруднения в железнодорожной транспортировке, ограничения Европейского союза на перевалку «борт-в-борт» в портах Средиземноморья, а также неблагоприятные погодные условия в Черном море.

Снижение поставок затронуло все основные направления. Помимо Африки, существенное сокращение в процентном соотношении наблюдалось в Бразилии (на 41%, до 344 тыс. тонн) и остальной части Южной Америки (с 40 тыс. тонн до нуля).

Поставки в Турцию, являющуюся крупнейшим рынком сбыта российского дизельного топлива, уменьшились на 12%, достигнув 1,13 млн тонн.

Перевалка «борт-в-борт», осуществляемая в Греции, Румынии, Италии и Португалии, составила 268 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем в январе. Объем поставок в другие, неуказанные направления, вырос на 1,6%, достигнув около 700 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что США впервые с начала СВО возобновили в Россию поставки кукурузы.