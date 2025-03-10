США впервые с начала СВО возобновили в Россию поставки кукурузы

Экономика

Фото: [Медиасток.рф]

В январе 2025 года Соединенные Штаты Америки вновь начали экспортировать кукурузу в Российскую Федерацию после почти трехлетнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.

В начале года американские компании осуществили первую поставку кукурузы в Россию с марта 2022 года. Сумма составила $55,5 тыс. Это стало первой поставкой после того, как Россия закупила у США кукурузы на $44,9 тыс.

Соединенные Штаты Америки — один из ведущих поставщиков кукурузы на мировой рынок. В январе объем экспорта этой культуры составил $1,5 млрд. За год стоимость поставок увеличилась на 31%.

В начале года основными покупателями американской кукурузы стали Мексика ($408 млн), Япония (324 млн), а также Южная Корея (162 млн).

Ранее сообщалось, что кандидат в главы Министерства энергетики США Райт высказался о зависимости страны от российского урана. По его мнению, существующее состояние надо резко менять, чтобы никак не зависеть от поставок из России. Особенное внимание при этом стоит уделить ядерному арсеналу Америки.

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