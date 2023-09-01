Экспорт свинины из Подмосковья в Гонконг вырос почти на триста процентов в текущем году

Подмосковье в текущем году почти на 300 процентов увеличило экспорт свинины в Гонконг, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Кроме того, экспорт свинины из Московской области во Вьетнам в этом году показал рост на 280 процентов, в Монголию — на 261 процент, добавил Филимонов. Таким образом, Подмосковье занимает лидирующее место среди российских регионов по объемам экспорта данной продукции.

«Это говорит о том, что производители увеличивают мощности и имеют возможность реализовывать свою продукцию не только в нашем регионе, но и поставлять ее за границу», — подчеркнул Филимонов.

По его данным, за семь месяцев этого года в Московской области произвели шестьдесят три тонны свинины общей стоимостью сто пятьдесят миллионов долларов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики.