Экспортеры из Подмосковья с помощью региона отправили в Казахстан продукцию на 4,5 млрд рублей

Подмосковные экспортеры при поддержке региона направили в Казахстан продукцию на общую сумму почти 4,5 миллиарда рублей, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

Содействие подмосковным экспортерам оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Так, с 2020 года при участии специалистов регионального Фонда ВЭД свыше девяносто компаний заключили 235 экспортных контрактов.

Уточняется, что Казахстан является одним из ключевых экспортных направлений для компаний, которые используют поддержку Фонда ВЭД в освоении иностранных рынков. В страну Центральной Азии производители из Подмосковья отправляют в том числе товары, предназначенные для промышленных предприятий, продукты питания и продукцию химической отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у подмосковного бизнеса есть желание выходить на международный рынок.