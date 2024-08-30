Экспортеры из России столкнулись с новыми проблемами при расчетах с Китаем
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В августе российские экспортеры столкнулись с новыми проблемами при проведении платежей с Китаем, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач»
Растут задержки и расходы на расчеты, а объем зависших транзакций оценивается в десятки миллиардов юаней.
Как пишет Reuters, причиной сложностей стали массовые приостановки операций со стороны китайских банков. Они делают это, предположительно, из-за угроз Минфина США, который намерен ввести санкции.
Ранее сообщалось, что банкам Китая пришлось «повесить в воздухе» транзакции с российскими экспортерами на сумму в несколько миллиардов юаней.