Экспортеры из России столкнулись с новыми проблемами при расчетах с Китаем

В августе российские экспортеры столкнулись с новыми проблемами при проведении платежей с Китаем, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач»

Растут задержки и расходы на расчеты, а объем зависших транзакций оценивается в десятки миллиардов юаней.

Как пишет Reuters, причиной сложностей стали массовые приостановки операций со стороны китайских банков. Они делают это, предположительно, из-за угроз Минфина США, который намерен ввести санкции.

Ранее сообщалось, что банкам Китая пришлось «повесить в воздухе» транзакции с российскими экспортерами на сумму в несколько миллиардов юаней.