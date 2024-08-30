Транзакции между Россией и КНР на несколько млрд юаней зависли в воздухе

Транзакции российских экспортеров с КНР происходят с большими задержками. Десятки млрд юаней не дошли до своих получателей после угроз о введении повторных санкций со стороны Штатов. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил Reuters.

По словам одного из информаторов издания, банки Китая коллективно ограничивают переводы денежных средств из России. Другой источник заявил о том же и добавил, что китайской стороне приходится прибегать к отказу от транзакций из-за страха санкций со стороны Запада. Отмечается, что в таких условиях значительно выросла стоимость обработки переводов.

В декабре прошлого года Джо Байден принял указ о вторичных санкциях против иностранных банков за сотрудничество с российским ОПК.

Ранее сообщалось о том, что банки ОАЭ ввели ограничение на получение переводов из России для покупки китайской техники.