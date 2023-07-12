Электрические теплые полы будут изготавливать в подмосковных Мытищах

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») из городского округа Мытищи запустила производство электрических теплых полов. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Ожидается, что продукция будет выпускаться под торговыми марками «Русское Тепло» и OneKeyElectro. Планируемый объем производства составит порядка 700 тысяч комплектов теплых полов в год и более.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что комплексы по производству и отгрузке сжиженного природного газа появятся в Подмосковье.