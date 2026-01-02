Электричество или газ: во сколько обходится новогодний салат

Приготовление салата оливье на новогодний стол обойдется россиянам в символическую сумму: расходы на электроэнергию составят около ₽15–20, а при использовании газовой плиты — примерно ₽2–2,4. Такие расчеты привели эксперты для РИА Новости .

Оценка была сделана исходя из стандартного процесса приготовления, который занимает около 50 минут. За это время яйца варятся порядка 10 минут, а картофель и морковь — около 20 минут, при этом продукты готовятся на разных конфорках.

Специалисты сети инновационных научно-образовательных центров EnergyNet.LAB рассчитали энергопотребление электроплиты при одновременной работе двух конфорок. В среднем такое устройство потребляет около 2 кВт·ч, что за 50 минут приводит к расходу примерно 1,65 кВт·ч. В денежном выражении это эквивалентно ₽15–20 в зависимости от регионального тарифа.

Расходы при использовании газовой плиты оказались заметно ниже. По данным Института Гайдара, четырехконфорочная газовая плита при максимальной мощности потребляет до 1,2 кубометра газа в час, однако фактическое потребление чаще всего значительно меньше и зависит от давления газа, а также размеров и мощности конфорок.

В среднем одна конфорка может расходовать от 0,15 до 0,3 кубометра газа в час. При приготовлении ингредиентов для оливье за 50 минут используется порядка 0,21–0,25 кубометра газа. Если картофель и морковь варятся вместе около 30 минут, расход снижается до 0,125–0,15 кубометра.

Стоимость приготовления напрямую зависит от регионального тарифа. Так, в Москве цена газа составляет ₽9,71 за кубометр, что позволяет уложиться в ₽2–2,4 за 50 минут готовки. В Подмосковье затраты будут сопоставимыми, поскольку тариф там немного ниже.

