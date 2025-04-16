По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, поставки отечественного голубого топлива в страны Старого Света вовсе не прекращались. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что в 2024 году они составили примерно 55 млрд кубометров, что сделало Россию вторым по величине иностранным поставщиком на европейском рынке после Норвегии. В этом году они составят около 40 млрд кубометров по газопроводам и в виде СПГ.

По мнению эксперта, когда европейские менеджеры называют цифру в 60-70 млрд кубометров желаемых поставок из России, то они уже учитывают указанный объем, а также мощности уцелевшей нитки «Северного потока — 2», которая способна перекачать за год 27,5 млрд кубометров голубого топлива.

Он подчеркнул, что значительный рост поставок газа может произойти только при потеплении отношений. Так, восстановление поставок газа в больших объемах, запуск «Северного потока — 2», расшивание политических дрязг вокруг польского участка газопровода «Ямал-Европа» как раз стало бы результатом больших политических изменений в Европе, которые служили бы если не гарантией, то, во всяком случае, поводом надеяться на то, что нечто непоправимое не произойдет.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ищет способ разорвать контракты на поставку газа из РФ.