Энергетики Подмосковья направили на переработку 300 тонн лома металлов

Материалы были накоплены в 2023 году при выводе из эксплуатации силового оборудования во время капитального ремонта и реконструкции подстанций на территории городских округов. Кроме этого, на переработку отправлено более 550 тонн железобетонных опор, демонтированных энергетиками в ходе капремонта воздушных линий электропередачи.

Специалисты «Мособлэнерго» утилизируют непригодное к эксплуатации оборудование согласно требованиям федерального и регионального законодательства.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове построят современный жилой комплекс.