Энергетики Подмосковья направили на переработку 300 тонн лома металлов

Экономика

Фото: [«Мособлэнерго»]

Специалисты «Мособлэнерго» направили на переработку 300 тонн лома черных и цветных металлов и 68,5 тонн отработанного трансформаторного масла.

Материалы были накоплены в 2023 году при выводе из эксплуатации силового оборудования во время капитального ремонта и реконструкции подстанций на территории городских округов. Кроме этого, на переработку отправлено более 550 тонн железобетонных опор, демонтированных энергетиками в ходе капремонта воздушных линий электропередачи.

Специалисты «Мособлэнерго» утилизируют непригодное к эксплуатации оборудование согласно требованиям федерального и регионального законодательства.  

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове построят современный жилой комплекс.

Актуально
Подмосковье