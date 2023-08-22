В подмосковном Домодедове построят современный жилой комплекс

В микрорайоне Южный городского округа Домодедово будет построен современныйжилой комплекс с развитой инфраструктурой.

Проект утвержден в рамках целевой программы комплексного развития территорий, информирует региональное министерство жилищной политики. В микрорайоне возведут дома от четырех этажей до 17-ти. Из важнейших социальных объектов построят две школы на 3 100 учеников, пять детских садов на 1 520 воспитанников, поликлиника на 410 посещений в смену. Для автомобилей предусмотрены плоскостные и наземные паркинги. Застройщик — «Страна Девелопмент».

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