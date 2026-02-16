Эпоха дешевых роллов заканчивается: в России ожидают роста цен на популярное блюдо из доставки

Любителям японской кухни стоит готовиться к новым тратам: в 2026 году цены на суши и роллы в России продолжат неуклонно ползти вверх. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился основатель ресторанного гида Restoclub.ru Игорь Кузьмин.

Эксперт констатируют: эпоха, когда можно было дешево и быстро поесть в любом суши-баре, подходит к концу. Рынок ждет серьезная перестройка, которая ударит в первую очередь по заведениям без четкой концепции.

Главная причина — себестоимость продуктов и услуг растет быстрее, чем покупатели готовы мириться с новыми ценами. По словам Кузьмина, в премиальном сегменте происходит жесткая перестройка: меньше ошибок, больше дисциплины и контроля.

А вот массовый сегмент лихорадит. Чаще всего закрываются именно те форматы, которые не могут предложить ничего особенного: суши-бары у дома, японские меню в обычных кафе, где роллы были лишь дополнением.

Доставка, ставшая привычным спутником суши, тоже меняется. Чтобы сохранить качество, компании ограничивают радиус доставки, вводят отдельное меню и строже следят за температурой. В суперпремиальном сегменте некоторые заведения и вовсе тормозят доставку, чтобы гость ел роллы только в зале, где повар контролирует каждый этап.

«Плюс ко всему у премиума обычно сильнее база постоянных гостей — они меньше реагируют на +10-15% в меню, если видят, что качество не упало», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что цены складываются из многих составляющих. Самые чувствительные компоненты — рыба, морепродукты, водоросли нори, рис и соусы. Но дело не только в продуктах.

Растут зарплаты поваров и курьеров, дорожает аренда, увеличиваются комиссии агрегаторов и затраты на маркетинг. Кузьмин добавил, что неизбежные списания и контроль качества тоже влияют на конечный ценник.

По словам эксперта, ролл «Филадельфия» сейчас стоит от 800 до 1500 рублей. «Калифорния» и простые роллы обойдутся в 550-850 рублей. Если выбирать роллы с тунцом или угрем, придется 850-1400 рублей. Нигири с лососем или тунцом (два кусочка) потянут на 350-650 рублей. Сашими — от 900 до 1800 рублей. Сеты «на двоих» в массовом сегменте стоят 1600-2800 рублей, в премиуме — 3500-6000 рублей.

По мнению Кузьмина, слабые одиночные точки будут закрываться или уходить в тень. Сильные сети и авторские проекты, наоборот, укрепят позиции. Премиум станет еще более премиальным по стандартам.

